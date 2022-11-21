الإثنين 21 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بدء فعاليات التدريب البحرى الجوى «ميدوزا -12» بمصر

فعاليات التدريب
فعاليات التدريب البحرى الجوى
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انطلقت فعاليات التدريب البحرى الجوى المصرى "ميدوزا -12"، الذى سيستمر لعدة أيام بنطاق مسرح عمليات البحر المتوسط بمصر، بمشاركة عناصر من القوات الجوية والبحرية والقوات الخاصة المصرية واليونانية والقبرصية والسعودية والأمريكية، وكل من الإمارات والبحرين وألمانيا وفرنسا والمغرب والأردن والكونغو ورومانيا بصفة مراقب.

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 فعاليات التدريب البحرى الجوى 

وذلك فى إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة. 

ويشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة منها قيام القوات المشاركة فى التدريب بأعمال التخطيط، وإدارة أعمال قتال بحرية وجوية مشتركة لصقل مهارات القادة والضباط فى إدارة العمليات المشتركة وكذا تبادل الخبرات بين القوات المشاركة، وصولًا لأعلى معدلات الكفاءة والإستعداد لتنفيذ أى مهام مشتركة تحت مختلف الظروف.

يأتى التدريب فى إطار تنامى علاقات الشراكة والتعاون العسكرى مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، وتنسيق الجهود والعمل المشترك لمواجهة التحديات بمنطقة البحر الأبيض المتوسط.

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 فعاليات التدريب البحرى الجوى 

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

البعد الثقافى لتجربة مصر فى التنمية

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بدء فعاليات التدريب البحرى الجوى «ميدوزا -12» بمصر

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