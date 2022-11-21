الإثنين 21 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز راعى أغنام وزوجته فى واقعة فيديو ضرب والدته المسنة بالشرقية

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت نيابة فاقوس العامة بالشرقية، بحجز راعى أغنام وزوجته، لحين ورود تحريات وحدة مباحث فاقوس، بشأن واقعة تداول فيديو يظهر خلاله المتهم بالتعدى بالضرب على والدته المسنة ويأمرها بالجلوس قرفصاء، وتقوم زوجته بتصوير الواقعة.

وبحسب الفيديو المتداول عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، فقد أقدم شاب على الاعتداء على والدته بالضرب لمرتين بواسطة آلة حادة، حيث كان يأمرها بأن تجلس القرفصاء، قائلًا: "ربعي رجلك"، حيث شهدت الساعات القليلة الماضية انتشار مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) بعنوان: ابن يعذب والدته ويضربها بالماشة في فاقوس.

وفحصت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية الفيديو المتداول لبيان مدى صحته، وتبين صحته وقيام المتهم بالفرار عقب تداول الفيديو، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان وضبطه ويدعي "م . إ   "  راعى أغنام، وتم القبض علي زوجته "ب . ج" وتبين أنها كانت تشاهده يتعدى على والدته ولا تفعل لها شيء معه في الواقعة، كما أنها من قامت بتصوير الفيديو ونشرته بعد حدوث خلافات بينها وبين زوجها.

نيابة فاقوس العامة الشرقية تداول فيديو والدته المسنة فيس بوك

رئيس التحرير

وائل لطفي

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