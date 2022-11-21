الإثنين 21 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مقتل طفلة على يد أم وعشيقها بالمطرية.. وأب يعذب ابنته بحلوان

المتهم
المتهم
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تواصل النيابة العامة التحقيق في جرائم بشعة راح ضحيتها أطفال أبرياء على يد ذويهم، إما بداعي الترهيب والتأديب أو لإخفاء جريمة أخرى ارتكبها الأب أو الأم ولا يريدون فضح أمرهم، فسولت لهم أنفسهم التخلص من أطفالهم.

قتل طفلة على يد أم وعشيقها

ففي منطقة المطرية، تجردت سيدة من مشاعر الإنسانية، وأقدمت على قتل طفلتها بمساعدة عشيقها، بعد وصلة ضرب وتعذيب وترهيب انتهت بسقوط الطفلة جثة هامدة. 

بداية تلك القضية بتلقي قسم شرطة المطرية بلاغا بالعثور على جثة طفلة ملقاة بأحد شوارع دائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ.

وبعد إجراء التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة هي والدة الضحية بالاشتراك مع عشيقها حيث تعدوا بالضرب المبرح على ابنة الأولى ومن ثم ألقوا بجثمانها بالشارع، وتم ضبط المتهمين.

أب يعذب طفلته بحلوان بسبب التأخير

كما تحقق نيابة حوادث حلوان الكلية بحلوان، فى واقعة وفاة طفلة على يد والدها بالضرب المبرح والتعذيب باستخدام "خرطوم".

وكشفت مناظرة النيابة أن الجثة لطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات وبها أثار ضرب وتعذيب وكدمات متفرقة بالجسم وتورم بالعين اليسرى، وبكامل ملابسها.

ورد بلاغ للمقدم لقسم شرطة حلوان، من مفتش الصحة، مفاده اكتشافه آثار تعذيب وضرب علي جثة فتاة قاصر ويوجد شبه جنائية، كما حضر والدها لاستخراج تصريح دفن لها عقب محاولة إيهامه أن الوفاة طبيعية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأب المتهم وبحوزته الخرطوم المستخدم.

قتل طفلة بالمطرية أب يعذب إبنته بحلوان تحقيقات حلو آثار المطرية آثار تعذيب

رئيس التحرير

وائل لطفي

البعد الثقافى لتجربة مصر فى التنمية

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