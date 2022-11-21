لأول مرة عالميا.. عرض «أشياء لم تقل» في مهرجان القاهرة السينمائي

يعرض اليوم الإثنين، فيلم "أشياء لم تقل"، المشارك ضمن المسابقة الدولية، في فعاليات الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لأول مرة عالميًا.

فيلم "أشياء لم تقل" إخراج إلينورا فينينوفا، إنتاج مقدونيا، صربيا، تدور أحداثه حول تعكر مراهقة مثيرة للمتاعب صفو العلاقة الهشة بين زوجين عندما تنتقل للعيش معهما لبضعة أيام.

يبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 95 دقيقة، في تمام الساعة 12:30 بالمسرح الصغير.

وتستمر فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر.

يقيم مهرجان القاهرة السينمائي، اليوم، محاضرة للمخرجة اليابانية ناعومي كاواسي، رئيسة لجنة تحكيم المسابقة الدولية بدورته الـ44.

ومن المقرر أن تقام محاضرة "ناعومي كاواسي"، التي تديرها المخرجة فيولا شفيق، في تمام الساعة 3:00 حتى 4:30 مساءً بمسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية.

وتبحث وتتناقش "كاواسي" مع الحضور خلال هذه الجلسة عن مصادر إلهامها، والعملية الإبداعية وراء بعض أفلامها المهمة.

كاواسي، مخرجة يابانية بارزة وكاتبة مشهورة عالميًا، حصلت على جائزة الكاميرا الذهبية في مهرجان كان السينمائي 97 ،عن فيلمها الأول "Suzaku no Moe ،"ثم حصلت لاحقا على الجائزة الكبرى للجنة التحكيم عن فيلم "Mori no Mogari ."وفي عام 2000 ، حصل فيلمها "هوتارو" على جائزة الفيبريسي من مهرجان لوكارنو بجانب ترشحه لجائزة الفهد الذهبي.