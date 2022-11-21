الإثنين 21 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

اليوم.. محاضرة للمخرجة اليابانية ناعومي كاواسي في مهرجان القاهرة السينمائي

ناعومي
ناعومي
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يقيم مهرجان القاهرة السينمائي، اليوم، محاضرة للمخرجة اليابانية ناعومي كاواسي، رئيسة لجنة تحكيم المسابقة الدولية بدورته الـ44.

ومن المقرر أن تقام محاضرة "ناعومي كاواسي"، التي تديرها المخرجة فيولا شفيق،  في تمام الساعة 3:00 حتى 4:30 مساءً بمسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية.

وتبحث وتتناقش "كاواسي" مع الحضور خلال هذه الجلسة عن مصادر إلهامها، والعملية الإبداعية وراء بعض أفلامها المهمة.

كاواسي، مخرجة يابانية بارزة وكاتبة مشهورة عالميًا، حصلت على جائزة الكاميرا الذهبية في مهرجان كان السينمائي 97، عن فيلمها الأول "Suzaku no Moe ،"ثم حصلت لاحقا على الجائزة الكبرى للجنة التحكيم عن فيلم "Mori no Mogari "وفي عام 2000 ، حصل فيلمها "هوتارو" على جائزة الفيبريسي من مهرجان لوكارنو بجانب ترشحه لجائزة الفهد الذهبي.

ناعومي كاواسي، انطلقت مسيرتها المهنية في أواخر ثمانينات القرن الماضي، ولدت في مدينة نارا اليابانية، وبدأت مسيرتها الفنية عبر مجموعة أفلام استهدفت تصوير الواقع، وتجاوزت فيها عن الصور النمطية للأعمال الوثائقية- الروائية.

تعمل أيضا "كاواسي" كمخرجة إعلانات تجارية ومنسقة موسيقية "دي جي" في برامج الراديو، كما أسست مهرجان نارا السينمائي الدولي عام 2010.

ويعرض اليوم فيلم "الابن"، المشارك ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، في فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لأول مرة عالميًا.

الأوبرا المصرية الكاميرا الذهبية القاهرة السينمائي دار الأوبرا المصرية دار الأوبرا المصري لجنة التحكيم الدولية مهرجان القاهرة السينمائى

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