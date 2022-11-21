تقرير استرالي: قطر تصنع التاريخ باستضافتها كأس العالم لأول مرة في الشرق الأوسط

قال موقع SBS News الاسترالي، إن قطر تصنع التاريخ باستضافتها كأس العالم لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، وأن البطولة فرصة للدولة الخليجية ان تظهر نفسها للعالم الأوسع وتعزز مكانتها الدولية.

وأقيمت المباراة بعد حفل افتتاح مليء بالألوان استمر 30 دقيقة حضره كبار الشخصيات.

وقال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "من قطر ومن العالم العربي أرحب بالجميع في مونديال 2022، كم هو جميل أن يتمكن الناس من تنحية ما يفرقهم جانبًا للاحتفال بتنوعهم وما يجمعهم معًا."

ثم انفجرت الألعاب النارية من سطح استاد البيت على بعد 44 كيلومتر شمال العاصمة الدوحة ثم خفت الأضواء ، ودخلت أرض الملعب ثلاث جمال وراقصات ومغنية قطرية "دانا" ، كانت ترتدي باتولا تقليدي، وهو غطاء جلدي للوجه ترتديه بعض النساء في منطقة الخليج.

وتبع ذلك الممثل الأمريكي مورجان فريمان إلى جانب غانم المفتاح، وهو رجل قطري يبلغ من العمر 20 عامًا ولد بحالة نادرة تعيق نمو الجزء السفلي من العمود الفقري.

وتحت عنوان "افتتح مورجان فريمان حفل افتتاح كأس العالم فى قطر اليوم أمام أفراد العائلة المالكة في البلاد"، تحدثت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن حفل افتتاح المونديال ومشاركة الممثل الأمريكي فى فقرات الحفل الكبير.

من جانبه أكدت صحيفة "صن" البريطانية تحت عنوان "العالم يشاهد"، أن الألعاب النارية الرائعة حولت السماء إلى اللون الوردى والبرتقالى، وشارك المشجعون المبتهجون فى مدرجات الاستاد الجديد.

وتحت عنوان الحفل "الاحترام والشمول" تحدثت شبكة إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية عن افتتاح كأس العالم 2022 قائلة، "30 دقيقة شهدت احتفالية أقرب لحفلات الألعاب الأولمبية.

وأضافت الإذاعة، "تحولت الأرض إلى مسرح استاد البيت، بهندسته المعمارية تحاكى الخيام البدوية التقليدية، لا شاكيرا أو دوا ليبا، التى انتشرت أسماؤها على الشبكات وفي وسائل الإعلام".

فيما ركزت صحيفة ليكيب الفرنسية على التميمة التى ظهرت فى حفل الافتتاح والتى تعبر عن العرق العربي الأصيل.

وأوضحت أن قطر قدمت واحدة من أفضل حفلات الافتتاح التى مرت عبر التاريخ وتسعى لأن تكتب تاريخا جديدا بشكل خاص.