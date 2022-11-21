مصرع وإصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء ببورسعيد

لقي شخص مصرعه بينما أصيب آخر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، إثر مشاجرة بالأسلحة البيضاء في نطاق حي الزهور ببورسعيد حيث شهد حي الزهور بمحافظة بورسعيد مشاجرة نشبت بين مجموعة من الأشخاص، وتسببت في مصرع أحدهما وإصابة آخر إصابات خطيرة.

وتلقت هيئة الإسعاف بـ محافظة بورسعيد بلاغاً من الأهالي يفيد بوجود مصابين نتيجة مشاجرة بالأسلحة البيضاء، وعلى الفور جري نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

واستقبل مستشفى الزهور اتنين مصابين نتيجة اعتداء من آخرين، وتبين أنهما سيف علي علي محمد ويبلغ من العمر 17 عامًا، ومقيم بعمرو أبن العاص ومصاب بجرح نافز بالصدر وتوفي المصاب داخل المستشفى أثناء عمل الإسعافات الأولية،

والتاني يوسف عبده محمد أحمد، ويبلغ من العمر 18 عامًا، ومصاب بجرح نافذ بالبطن وفي حالة عامة سيئة.

وتلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد بلاغًا بالحادث، ووجه علي الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف علي الأسباب، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولي النيابة العامة التحقيق.

ودفعت مديرية أمن بورسعيد بالكمائن الثابتة والمتحركة، وذلك لفرض السيطرة الأمنية، وسرعة ضبط الجناه، وذلك لتقديمهم لأجهزة التحقيق.