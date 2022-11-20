الإثنين 21 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بعد إصابته في لقاء الافتتاح.. مدرب الإكوادور يكشف موقف فالنسيا من المشاركة أمام هولندا

إنير فالنسيا لاعب
إنير فالنسيا لاعب الإكوادور
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كشف جوستافو ألفارو، المدير الفني لمنتخب الإكوادور، موقف إنير فالنسيا مهاجم الفريق من المشاركة أمام هولندا في الجولة الثانية من المجموعة الأولى لمونديال قطر 2022.

وتم استبدال فالنسيا في الدقيقة 77 من مباراة الإكوادور وقطر في افتتاح المونديال.

وكان فالنسيا قد سجل هدفي انتصار منتخب الإكوادور على قطر في المباراة التي أقيمت على ملعب "البيت" في العاصمة القطرية الدوحة.

وكانت هناك مخاوف أولية من أن فالنسيا قد يكون بعيدًا لفترة قصيرة على الهامش، لكن ألفارو قال إن نجم الإكوادور سيكون متشوقا لخوض مباراة بلاده المقبلة.

وقال مدرب الإكوادور في تصريحات صحفية " لقد تعرض للانتقادات في بعض الأحيان في الإكوادور لكن الآن يمكننا أن نرى كل ما قدمه لنا".

وأضاف " فالنسيا سيلعب ضد هولندا يوم الجمعة ليس هناك شك في ذلك".

الإكوادور إنير فالنسيا منتخب هولندا مونديال قطر 2022 افتتاح كأس العالم 2022

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