الإثنين 21 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حالة الطقس وبيان درجات الحرارة اليوم الإثنين 21-11-2022

حالة الطقس
حالة الطقس
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حذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الإثنين 21 نوفمبر 2022 ودرجات الحرارة المتوقعة، وذلك من خلال البيان اليومي الذي تصدره للمواطنين لتجنب الإصابة بنزلات البرد وما إلى ذلك من الأمراض للحفاظ على المناعة في ظل انتشار الأوبئة المعدية التي تحتاج البلاد خلال الفترة الأخيرة، كما نصحت الهيئة المواطنين باتباع التعليمات الخاصة بالأحوال الجوية حفاظًا على سلامتهم.

حالة الطقس اليوم الإثنين 21 نوفمبر 2022

حالة من الاضطراب الجوية تشهدها كافة محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة، حيث أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا توضح فيه حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 21 نوفمبر 2022، حيث ترتفع درجات الحرارة ثم تنخفض بمعدل 4 درجات مئوية بشكل ملحوظ، حيث يكون الطقس مائلا للبرودة ليلا في كافة المحافظات وقارس البرودة بالمناطق الصحراوية والجبلية خاصة في ساعات الليل.

وناشدت الأرصاد الجوية المواطنين بمتابعة النشرة الجوية يوميا وارتداء الملابس المناسبة لدرجات الحرارة الكبرى والصغرى في محافظة الإقامة تجنبًا للإصابة بأمراض البرد والتي تتسبب في ضعف مناعة الجسم ومن ثم الإصابة بالأمراض المعدية.

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وأوضحت كافة خرائط الطقس أن درجات الحرارة تميل إلى الانخفاض التدريجي في كافة المحافظات، وذلك لمدة 4 أيام متتالية، حيث تسود أجواء خريفية مع توافر فرص سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة على مناطق متفرقة من شمال الجمهورية وجنوب مرتفعات البحر الأحمر، فيما تشهد البلاد حركة رياح معتدلة بشكل عام وتنشيط نسبا على المناطق الداخلية بشمال البلاد.

نشرة درجات الحرارة اليوم في المحافظات

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 26 والصغرى 16 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الجيزة العظمى 25 والصغرى 15 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القليوبية العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة كفرالشيخ العظمى 25 والصغرى 15 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة دمياط العظمى 24 والصغرى 15 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بورسعيد العظمى 25 والصغرى 18 درجة مئوية.

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درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسماعيلية العظمى 27 والصغرى 16 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة السويس العظمى 26 والصغرى 15 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 26 والصغرى 16 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنوفية العظمى 26 والصغرى 15 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 17 درجة مئوية.


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