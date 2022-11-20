الأحد 20 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يشارك باحتفالية جمعية أبناء سوهاج بالقاهرة

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
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شارك الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج في الاحتفالية التي نظمتها جمعية أبناء سوهاج بالقاهرة، لإطلاق الأعداد لتنظيم احتفالية كبرى بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسها، بحضور المهندس خالد عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية وحمادة عثمان الأمين العام للجمعية واللواء محمد بكرى طرخان رئيس الجمعية الشرفي وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية ومحافظي المحافظة السابقين اللواء وضاح الحمزاوي والدكتور أيمن عبدالمنعم، ونواب البرلمان الحاليين والسابقين وعدد كبير من الإعلاميين.

وثمن الدكتور مصطفى عبد الخالق في كلمته دور الجمعية الفعال والمتميز في خدمة المجتمع بما تنفذه من نشاطات ومبادرات تنموية مختلفة، مشيداً بروح الألفة والمحبة التي تربط بين أبناء المحافظة ورغبتهم في الاستثمار في المشروعات الجديدة بمحافظة سوهاج.

ووجه رئيس الجامعة شكره وتقديره للقائمين على إدارة الجمعية، وكافة الحضور من أبناء الشعب السوهاجي المخلص، على ما يتم تنفيذه من فعاليات مختلفة لخدمة الشعب السوهاجي، مضيفاً انه بالتعاون مع الجامعة سيتم إنتاج فيلم تسجيلي عن مئوية الجمعية، ومعالم سوهاج والرموز الوطنية التي حظيت بها المحافظة عبر التاريخ، متمنياً مزيدًا من التقدم والازدهار لمحافظة سوهاج وشعبها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم.

أحتفالية كبري الإعلاميين التقدم والازدهار الجمهوري الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوري السيد الشريف اللواء طارق الفقى القيادات التنفيذية

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