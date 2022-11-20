الأحد 20 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تنظم ورشة عمل حول أفات نحل العسل وتثمين سلالة البحر المتوسط

نحل العسل
نحل العسل
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ينظم مركز البحوث الزراعية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ورشة العمل الدولية الثانية لمشروع PLANT-B برعاية هيئة البريما الاتحاد الأوروبي بعنوان “أدوات جديدة للمكافحة المتكاملة للافات لمكافحة آفات نحل العسل وتثمين سلالات نحل البحر المتوسط المتوطنة”.

وفي هذا الصدد، أعلنت الدكتورة سعاد شعيرة مدير مشروع البريما الأوروبي PLANT-B وأستاذ المكافحة الحيوية بمركز البحوث الزراعية عن تنظيم مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة ورشة العمل الدولية الثانية لمشروع PLANT-B برعاية هيئة البريما الإتحاد الأوروبى والتى سوف ينعقد  الجزء الأول منها افتراضياً يوم ٢٣ نوفمبر، وسوف يعقد الجزء الثاني للورشة ميدانيا لزيارة بعض المناحل بمدينة الأقصر في الفترة من 7 2 الى 29 نوفمبر  ٢٠٢٢ ومشاهدة نقوش النحال المصرى القديم على جدران معابد الاقصر .

ومن المقرر أن يحضر وفد من المشاركين بالمشروع باليونان وإيطاليا ومصر، برئاسة الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وبمشاركة  الدكتور احمد السيد عبد المجيد - مدير معهد بحوث وقاية النباتات وبعض رجال الاعمال بقطاع النحل واكثر من جهة بحثية وجامعات أوروبية. 

ويشارك بالمشروع عدد من دول حوض البحر المتوسط وهي اليونان وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا ومن الدول العربية الجزائر ومصر ومؤسسة التعاون بين الشمال والجنوب.

الزراعة تنظم ورشة عمل دولية حول لأفات نحل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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