الأحد 20 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

اليوم.. البابا تواضروس يطلق أول موقع إلكترونى لمسار العائلة المقدسة بسبع لغات

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
ads

يطلق اليوم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أول موقع إلكتروني لمسار العائلة المقدسة بتقنية التجول بالواقع الافتراضي "VR " وبسبع لغات لجميع النقاط التي مر عليها السيد المسيح برفقة السيدة العذراء ويوسف النجار داخل مصر.

 

يتضمن الموقع لتقنية ال VR التي تتيح إمكانية زيارة الأماكن المباركة لمسار العائلة المقدسة في مصر افتراضيا ورؤية كل تفاصيلها، إضافة إلى صور متنوعة وعروض بالفيديو ومعلومات مفصلة عن كل نقطة بلغات سبعة هي: "العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والروسيه "

 

ومن جهته صرح ناصر صبحي رئيس مجلس أمناء مؤسسة  "مصر المباركة" أن المؤسسة تهدف إلي دعم مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة بجانب ما تقوم به الدولة من جهد لتطوير البنية التحتية حول النقاط في ٨ محافظات وأن للمجتمع المدني دور في هذه المرحلة بعد افتتاح عدة نقاط من المسار.

 

وأضاف أن أول هدف للمؤسسة الدعاية لمسار العائلة المقدسة، موضحا مدى حرص المؤسسة على أن يكون الموقع الإلكتروني ناطق بسبع لغات لضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المتلقين حول العالم وأن يحتوي الموقع علي التصوير بتقنية الواقع الافتراضي" VR " لكي يجذب الشباب والأطفال داخل مصر وخارجها لزيارة نقاط المسار إلكترونيا ومعرفة كل ما يحتويه.

 

وأضاف أن الهدف الثاني للمؤسسة هو المساهمة في تنمية المجتمعات المحيطة بنقاط المسار عن طريق تدريب المقيمين حول كل نقطة على حرف يدوية تدعهم للحصول على فرص عمل تخدم صناعة السياحة وأيضا تدريبهم على كيفية التعامل مع السائحين للرفع من مستواهم الاقتصادي وتحد من هجرتهم خارج محافظاتهم.
 

وتابع قائلا من المعروف أن مسار العائلة المقدسة هو منتج سياحي تنفرد به مصر وحدها عن دول العالم لأن السيد المسيح لم يزور أي دولة بعد فلسطين دولة الميلاد إلا مصر ويعد مشروع إحياء المسار واحد من أهم المشروعات القومية التي تتبناها الدولة بهدف وضع مصر على خريطة السياحة الروحية لجذب أفواج سياحية من كل أنحاء العالم، وتنمية نقاط المسار الممتدة من شمال سيناء حتى أسيوط بصعيد مصر.

اسة البابا تواضروس الثاني البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية البابا تواضروس الثاني ب البابا تواضروس الثان البابا تواضروس ا

رئيس التحرير

وائل لطفي

نحو استراتيجية جديدة للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا الودية

أسعار العملات الأجنبية.. سعر الدولار اليوم الأحد 20 /11 /2022 بالبنوك المصرية

سعر الذهب اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022 فى مصر بدون مصنعية

أهمها كأس العالم.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 20-11-2022 والقنوات الناقلة

درجات الحرارة اليوم الأحد 20-11-2022 فى محافظات مصر

أبرز أدعية الصباح اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

آلان دونو.. نظام التفاهة

ماجد حبته

ما فضحته مفاوضات كوب 27

علي سعدة

كأس العالم

مؤمن المحمدي

التنابلة

د. منى حلمى

تجدد الحياة سيفرغ كأس «الكوكتيل» المسمومة

حسين دعسة

إذا ما فشلت الحرب فى أوكرانيا.. ماذا تنبأ «يانوش بوجاسكى» عن استقرار الدولة الروسية؟

صفاء النجار

السؤال والسعى وراء الجهل الواعى

ماجد حبته

زراعة الكبد.. طفرة قريبة

صور

فى عيد ميلاده.. لحظات خالدة من حياة الرئيس السيسى

هنا العلمين

ندوة لبلبة فى مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

أربعة قتلى من الجنود السوريين جراء العدوان الاسرائيلي

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

هآرتس: إسرائيل قدمت مساعدات لأوكرانيا بملايين الدولارات