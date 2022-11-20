اليوم.. البابا تواضروس يطلق أول موقع إلكترونى لمسار العائلة المقدسة بسبع لغات

يطلق اليوم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أول موقع إلكتروني لمسار العائلة المقدسة بتقنية التجول بالواقع الافتراضي "VR " وبسبع لغات لجميع النقاط التي مر عليها السيد المسيح برفقة السيدة العذراء ويوسف النجار داخل مصر.

يتضمن الموقع لتقنية ال VR التي تتيح إمكانية زيارة الأماكن المباركة لمسار العائلة المقدسة في مصر افتراضيا ورؤية كل تفاصيلها، إضافة إلى صور متنوعة وعروض بالفيديو ومعلومات مفصلة عن كل نقطة بلغات سبعة هي: "العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والروسيه "

ومن جهته صرح ناصر صبحي رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر المباركة" أن المؤسسة تهدف إلي دعم مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة بجانب ما تقوم به الدولة من جهد لتطوير البنية التحتية حول النقاط في ٨ محافظات وأن للمجتمع المدني دور في هذه المرحلة بعد افتتاح عدة نقاط من المسار.

وأضاف أن أول هدف للمؤسسة الدعاية لمسار العائلة المقدسة، موضحا مدى حرص المؤسسة على أن يكون الموقع الإلكتروني ناطق بسبع لغات لضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المتلقين حول العالم وأن يحتوي الموقع علي التصوير بتقنية الواقع الافتراضي" VR " لكي يجذب الشباب والأطفال داخل مصر وخارجها لزيارة نقاط المسار إلكترونيا ومعرفة كل ما يحتويه.

وأضاف أن الهدف الثاني للمؤسسة هو المساهمة في تنمية المجتمعات المحيطة بنقاط المسار عن طريق تدريب المقيمين حول كل نقطة على حرف يدوية تدعهم للحصول على فرص عمل تخدم صناعة السياحة وأيضا تدريبهم على كيفية التعامل مع السائحين للرفع من مستواهم الاقتصادي وتحد من هجرتهم خارج محافظاتهم.



وتابع قائلا من المعروف أن مسار العائلة المقدسة هو منتج سياحي تنفرد به مصر وحدها عن دول العالم لأن السيد المسيح لم يزور أي دولة بعد فلسطين دولة الميلاد إلا مصر ويعد مشروع إحياء المسار واحد من أهم المشروعات القومية التي تتبناها الدولة بهدف وضع مصر على خريطة السياحة الروحية لجذب أفواج سياحية من كل أنحاء العالم، وتنمية نقاط المسار الممتدة من شمال سيناء حتى أسيوط بصعيد مصر.