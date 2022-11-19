وزير الدفاع الأمريكى: نتيجة النزاع فى أوكرانيا ستحدد مسار الأمن العالمى هذا القرن

صرح وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم السبت، بأن نتيجة النزاع في أوكرانيا ستكون أحد العوامل التي ستحدد الوضع الأمني العالمي في القرن الحادي والعشرين.

وقال أوستن في منتدى "هاليفاكس" للأمن الدولي 2022 الذي تستضيفه كندا "نتيجة النزاع في أوكرانيا ستساعد في تحديد مسار الأمن العالمي في هذا القرن".

وفى السياق، أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف، أن الولايات المتحدة وحلفاءها يتلاعبون بالشعوب، ويدفعون العالم إلى حرب عالمية.

الكونجرس الأمريكي: الضرائب الأمريكية ينتهي بها المطاف في جيوب الفاسدين من نظام كييف

وفي وقت سابق من اليوم، صرح عضو الكونجرس الأمريكي السابقة، تولسي غابارد، بأن أموال دافعي الضرائب الأمريكية ينتهي بها المطاف في جيوب الفاسدين من ساسة نظام كييف.

وأوضحت غابارد، في تصريحات صحفية لشبكة فوكس نيوز الأمريكية، أن الحكومة الأوكرانية وبيروقراطيتها وبرجوازيتها الفاسدين، ومقاولي تجارة الأسلحة الذين يعملون تحت إشرافها، هم أكبر المستفيدين من الأزمة الأوكرانية.