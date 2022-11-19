إزالة 8 حالات تعد على أراض زراعية بقريتين بمركز المنيا
واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا جهودها المبذولة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وتمكنت من ضبط وإزالة 8 حالات تعد على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال التعديات ومرتكبيها.
قال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل تمكنت اليوم من إيقاف وإزالة ٣ حالات تعد بالمهد على الأراضى الزراعية بمساحة ٣ قراريط وتم تنفيذ الإزالة وعمل المحاضر اللازمة قانونًا واتخاذ كل الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.
وأضاف أن الوحده المحلية بقرية تله تمكنت من تنفيذ حملة مكبرة بشوارع القرية والقرى التوابع وأسفرت الحملة على رصد 5 حالات تعد على أراض زراعية بدائرة الوحدة المحلية بتله بمساحة ٤ قراريط و١٦سهمًا تمت الإزالة فورًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف للقانون واسترداد الأراضى الزراعية لطبيعتها ومنع انتشار العشوائيات واحترامًا لسلطة القانون، وحفاظًا على حقوق الأجيال القادمة فى المحاصيل الزراعية وحمايتها من التبوير.