السبت 19 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس متهمين بسرقة عدادات المياه في مصر القديمة

حبس متهمين
حبس متهمين
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أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، بحبس متهمين كونا تشكيل عصابي لسرقة عدادات المياه والاتجار فيها، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

ونجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بأسلوب "الفك" بمصر القديمة. 

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة قيام عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة عدادات المياه من داخل المساكن بأسلوب "الفك" وأنه وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه ، و بمواجهته اعترف بارتكابه 5 حوادث سرقة عدادات مياه من داخل المساكن بذات الأسلوب وأقر بتصرفه فى العدادات المستولى عليها بالبيع لدى عميله "سيئ النية" تاجر خردة "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) مقابل مبلغ مالى، "أمكن ضبطه" وبحوزته العدادات المستولى عليها و بمواجهته بما  جاء بأقوال المتهم الأول أيدها ، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة،  تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة مصر القديمة الجزئية سرقة عدادات المياه أجهزة الأمن بالقاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

من زرع حصد

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