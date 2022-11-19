السبت 19 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«الكاثوليكية» تحيي ذكرى الطوباويان إليسيو جارسيا وأليساندرو بلاناس سوري الشهداء

كنيسة
كنيسة
ads

تحيي الكنيسة الكاثوليكية اليوم، ذكري الطوباويان إليسيو جارسيا وأليساندرو بلاناس سوري الشهداء، إذ روى الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني، سيرته قائلًا: "ولد إليسيو جارسيا جارسيا في 25 أغسطس 1907م في سالامانكا الغراف بإسبانيا وانضم إلى الرهبنة السالزيانية في جيرونا عام 1932م، وبقى هناك لبعض الوقت قبل أن ينتقل إلى سانت فيسينت ديلس هورتس (برشلونة) وعندما اندلعت الثورة الأهلية الإسبانية، تم طرد جميع الرهبان وكذلك الطلبة المبتدئين، ثم عاد بعد بضعة أيام إلى سانت فيسينت لزيارة السيد بلاناس؛ أوقفه رجال الميليشيا الذين كانوا يتبعونه، وعندما تحققه من أنه رجل دين مسيحي، أطلقوا النار عليه في 19 نوفمبر 1936م، فسقط قتيلاً.

وتابع: "ولد اليساندرو بلاناس سوري في 31 أكتوبر 1878م في ماتارو برشلونة إسبانيا، وهو صغير أصبح أصم بسبب مرض ألم به، وكان موضع احترام وتقدير من الجميع، وعندما يرغب في الانضمام إلى العائلة السالزيانية، وبسبب الصمم لم يتمكن من أن يكون راهباً، لكنه كان يعتبر جميع الرهبان أخوة له وأن العائلة السالزيانية هي عائلته، فقضي معهم أربعين عاماً في كلية سانت فيسينت ديلس هورتس (برشلونة) يقوم بالحراسة والاهتمام، بزارعة الحديقة، وكل الأعمال التي تطلب منه.

وأوضح وكان يتملك موهبة النحت، وكان يتقنها ببراعة ماهرة، وكان يمتلك ثقافة عالية، وحياة مسيحية أصيلة وعندما طرد جميع الرهبان والطلبة بقي وحده هناك، معتقداً من أنه لم يصيبه سوءاً، وعندما قام دون إليسيو لزيارته والاطمئنان عليه، وشاهده رجال الميلشيات قاموا بإطلاق النار عليه ليسقط شهيداً مع دون إليسيو جارسيا، في قرية غراف بإسبانيا، تم تطويب دون إليسيو جارسيا وأليساندرو بلاناس ساوري من قبل القديس يوحنا بولس الثاني في 11 مارس 2001م في ساحة القديس بطرس في روما، مع ثلاثين شهيدًا ساليزيانًيا ومائتين وشخصًا آخر من أبرشية فالنسيا، الذين ماتوا في ظروف مماثلة.

الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني الاب وليم عبد المسيح الاب وليم الانضمام الأب وليم عبد المسيح سعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

نحو استراتيجية جديدة للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا الودية

تفاصيل لقاء الرئيس التونسى مع نظيره الفرنسى خلال قمة الفرنكفونية

تجديد حبس عصابة سرقة البترول الخام من الأنابيب بمركز الصف 15 يومًا

إحالة أوراق المتهمة بقتل طفلة فى المنيا للمفتى

بروفات مكثفة لمحمد رمضان استعدادا لحفل دبي (فيديو)

ندب معلمة قرب محل سكنها لرعاية طفلها المريض فى الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ما فضحته مفاوضات كوب 27

علي سعدة

كأس العالم

مؤمن المحمدي

التنابلة

د. منى حلمى

تجدد الحياة سيفرغ كأس «الكوكتيل» المسمومة

حسين دعسة

إذا ما فشلت الحرب فى أوكرانيا.. ماذا تنبأ «يانوش بوجاسكى» عن استقرار الدولة الروسية؟

صفاء النجار

السؤال والسعى وراء الجهل الواعى

ماجد حبته

زراعة الكبد.. طفرة قريبة

د هند جاد

ذعر العقلية الذكورية.. عندما تحكم المرأة العالم

صور

هنا العلمين

ندوة لبلبة فى مهرجان القاهرة السينمائى

نجوم وأبطال الفيلم المغربي جلال الدين يتألقون على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي

محطة تل أبيب

المزيد

أربعة قتلى من الجنود السوريين جراء العدوان الاسرائيلي

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

هآرتس: إسرائيل قدمت مساعدات لأوكرانيا بملايين الدولارات