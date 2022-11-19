حبس المتهم بقتل فتاة طعنا بسلاح أبيض في كرداسة

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس المتهم بقتل فتاة طعنا بسلاح أبيض، والتخلص منها في كرداسة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وكشف ملابسات الحادث، وأمرت بتشريح جثة المجني عليها لبيان سبب الوفاة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة ملقاة بأرض زراعية في كرداسة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على جثة فتاة مصابة بطعنات ملقاة وسط أرض زراعية.

وتوصل رجال المباحث لهوية المتهم وتم القبض عليه، وتبين من التحريات الأولية أن سبب الجريمة خلافات مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.