السبت 19 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

نقيب الزراعيين: مصر نظمت أفضل قمة مناخ على مستوى العالم

سيد خليفة
سيد خليفة
ads

هنأ سيد خليفة نقيب الزراعيين، الرئيس عبدالفتاح السيسي بعيد ميلاده، كما هنأ الدولة المصرية قيادة وحكومة وشعبا بنجاح قمة المناخ COP 27، موضحًا: "لأول مرة في تاريخ قمم المناخ يخصص يوم للزراعة، والترتيب والتنظيم والفوائد الاقتصادية والسياسية التي عادت على الدولة المصرية من تنظيم القمة شيء نفتخر به كلنا كمصريين".

وأضاف خليفة خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: "مصر نظمت أفضل قمة مناخ على مستوى العالم، وهذا ما شهدت به الوفود المشاركة في القمة، وكل التوفيق لأشقائنا في الإمارات لتنظيم الدورة المقبلة".

وتابع نقيب الزراعيين: "يوم الزراعة في قمة المناخ كان مهما جدا، إذ أصبحت قضية الزراعة هي قضية الأمن الغذائي الأولى في العالم كله وليس مصر فقط، لذلك كانت الدولة المصرية سباقة في إجراءات منذ عام 2014، هناك ملايين الفدادين في الدلتا الجديدة وتوشكى وشمال ووسط سيناء، وهو ما يعني أن الرئيس ينشئ سدا عاليا جديدا". 

وأردف سيد خليفة نقيب الزراعيين: «لا يمكن أن نفصل قطاع الزراعة عن بقية القطاعات الأخرى، ولو لم يكن لدينا طرق لما وصلنا إلى توشكى مثلا، وستتم إضافة مساحات كبيرة للقمح في توشكى ومشروع الدلتا الجديدة، وهو ما يجعلنا نفتخر بقيادتنا وبلدنا، لأنها اتخذت خطوات سباقة بتكلفة مالية ضخمة».

سيد خليفة نقيب الزراعيين عبدالفتاح السيسي COP27

رئيس التحرير

وائل لطفي

من زرع حصد

الأكثر قراءة

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا الودية

يبدأها بحدائق الفسطاط.. رئيس الوزراء يتفقد مشروعات إحياء القاهرة التاريخية اليوم

شباب البرنامج الرئاسى.. سلاح مصر التنظيمى يبهر العالم فى «COP 27»

لأول مرة عالميًا.. عرض فيلم «بركة العروس» بمهرجان القاهرة السينمائي

«أنا هنا» ابتكار «ياسين» لمساعدة مرضى الزهايمر يحصد المركز الأول فى المنتدى «الأفرو آسيوى»

ارتفاع أسعار الذهب خلال أسبوع.. وعيار 21 بـ1290 جنيهًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

السؤال والسعى وراء الجهل الواعى

ماجد حبته

زراعة الكبد.. طفرة قريبة

د هند جاد

ذعر العقلية الذكورية.. عندما تحكم المرأة العالم

د. محمد عفيفي

السينما والشخصية المصرية

ماجد حبته

مناخ بالى.. وقمة المناخ

حسين دعسة

«سر الدهشة» والعلاقات الأردنية- السويدية: ثمرة رؤية ملكية مشتركة

محمد العسيري

سياحة الزيتون.. سكة جديدة

نبيل عبدالفتاح

مدخل لتحديث الثقافة المصرية «٣-٣»

صور

هنا العلمين

ندوة لبلبة فى مهرجان القاهرة السينمائى

نجوم وأبطال الفيلم المغربي جلال الدين يتألقون على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: إسرائيل قدمت مساعدات لأوكرانيا بملايين الدولارات

مسئول إسرائيلى: استهداف سفينة قبالة عمان استفزاز إيرانى

جيروزاليم بوست: تحقيقات «FBI» بشأن استشهاد شيرين أبوعاقلة تثير ذعر إسرائيل