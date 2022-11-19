نقيب الزراعيين: مصر نظمت أفضل قمة مناخ على مستوى العالم

هنأ سيد خليفة نقيب الزراعيين، الرئيس عبدالفتاح السيسي بعيد ميلاده، كما هنأ الدولة المصرية قيادة وحكومة وشعبا بنجاح قمة المناخ COP 27، موضحًا: "لأول مرة في تاريخ قمم المناخ يخصص يوم للزراعة، والترتيب والتنظيم والفوائد الاقتصادية والسياسية التي عادت على الدولة المصرية من تنظيم القمة شيء نفتخر به كلنا كمصريين".

وأضاف خليفة خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: "مصر نظمت أفضل قمة مناخ على مستوى العالم، وهذا ما شهدت به الوفود المشاركة في القمة، وكل التوفيق لأشقائنا في الإمارات لتنظيم الدورة المقبلة".

وتابع نقيب الزراعيين: "يوم الزراعة في قمة المناخ كان مهما جدا، إذ أصبحت قضية الزراعة هي قضية الأمن الغذائي الأولى في العالم كله وليس مصر فقط، لذلك كانت الدولة المصرية سباقة في إجراءات منذ عام 2014، هناك ملايين الفدادين في الدلتا الجديدة وتوشكى وشمال ووسط سيناء، وهو ما يعني أن الرئيس ينشئ سدا عاليا جديدا".

وأردف سيد خليفة نقيب الزراعيين: «لا يمكن أن نفصل قطاع الزراعة عن بقية القطاعات الأخرى، ولو لم يكن لدينا طرق لما وصلنا إلى توشكى مثلا، وستتم إضافة مساحات كبيرة للقمح في توشكى ومشروع الدلتا الجديدة، وهو ما يجعلنا نفتخر بقيادتنا وبلدنا، لأنها اتخذت خطوات سباقة بتكلفة مالية ضخمة».