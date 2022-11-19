السبت 19 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كيم جونغ أون يهدد باستخدام أسلحة نووية للرد على التهديدات

كيم جونغ أون
كيم جونغ أون
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هدد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، فجر السبت، باستخدام أسلحة نووية للرد على التهديدات.
 

وأشرف كيم جونغ أون شخصيا على إطلاق صاروخ باليستي جديد مرعب عابر للقارات أطلق عليه اسم "الصاروخ الوحشي"


وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية يوم السبت، إن الزعيم الكوري الشمالي دعا خلال إشرافه على عملية الإطلاق إلى تطوير المزيد من الأسلحة الاستراتيجية وتدريب الوحدات النووية التكتيكية.

 

وأطلقت بيونغ يانغ صاروخا باليستيا عابرا للقارات سقط بالقرب من المياه اليابانية، في ثاني اختبار كبير للأسلحة هذا الشهر أظهر قدرة محتملة على شن ضربات نووية على جميع أنحاء البر الرئيسي للولايات المتحدة.

 

وقالت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية إن كيم جونغ أون أعلن أنه إذا استمر العدو في التهديد بإدخال وسائل الضربة النووية علانية، فإن الحزب والحكومة سيردان بحزم على الأسلحة النووية والمواجهة المباشرة.

 

ويعد الصاروخ "Hwasong-17" أكبر صاروخ باليستي عابر للقارات تم تطويره على الإطلاق، ومن المحتمل أن يكون قادرا على إيصال رأس حربي نووي إلى أي مكان في الولايات المتحدة.

 

وتهدف التجارب التي أجرتها كوريا الشمالية مؤخرا إلى تطوير ترسانتها النووية.

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