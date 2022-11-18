مفتى الجمهورية: المُحتكر «ملعون».. ويجب التعامل معه بحزم

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الاحتكار من كبائر الذنوب لأنه يؤثر على اقتصاد الأمم، مشيرا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف المحتكر بـ"الملعون".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "نظرة" مع الإعلامي حمدي رزق، المُذاع على قناة "صدى البلد"، أن الاحتكار غير جائز شرعا لأن يؤثر على مقومات الحياة في المجتمع.

ولفت مفتي الجمهورية إلى أن الاحتكار في المفهوم الشرعي هو الذي يؤدي لوجود أزمة، كما أنه لا يساعد الناس على تخطي حالات الضيق، وهو أمر مذموم شرعا.

وشدد الدكتور شوقي علام على أهمية التعامل بحزم مع كل محتكر، وفقا للقوانين، منوها أن الرسول صلى الله عليه وسلم رفض تسعير السلع، خوفا أن تكون إجبارية من بعده على الأمة الإسلامية.