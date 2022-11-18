الجمعة 18 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض: الصاروخ الباليستى الكورى لا يُشكل تهديدًا للأراضى الأمريكية

البيت الأبيض
البيت الأبيض
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أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، عن أن إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات لم يشكل تهديدا للولايات المتحدة، بعدما وصف في وقت سابق هذا الأمر بأنه "انتهاك وقح" لقرارات الأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي: "بقدر ما كان الأمر مثيرا للقلق، نرى أن إطلاق (الصاروخ) لم يكن تهديدا للأراضي الأمريكية. 

وعبر صاروخ بيونج يانج حوالى ألف كلم قبل أن يسقط في البحر قبالة اليابان.

وأدانت الولايات المتحدة في وقت سابق اليوم، إطلاق الصاروخ قائلة: "يشكل انتهاكا صارخا للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي ويثير بلا داع توترا ومخاطر زعزعة استقرار الوضع الأمني في المنطقة". 

وساطة الصين

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مسؤول رفيع يرافق نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، أن الولايات المتحدة، ستطلب مساعدة الصين، الحليف الأبرز لكوريا الشمالية، على كبح جماح بيونج يانج التي اختبرت صاروخا قادرا على بلوغ البر الرئيسي الأمريكي.

وأكد المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته الرواية اليابانية بأن الصاروخ كان بعيد المدى.

وقال إن "تحرّك اليوم شكّل تصعيدا إضافيا" إذ إن الصاروخ كان "قادرا على بلوغ الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى حول العالم".

وأطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات الجمعة، وفقا للجيش الكوري الجنوبي، هو الأحدث في سلسلة قياسية من عمليات الإطلاق الصاروخية خلال الأسابيع الأخيرة، في وقت تتوقع سول وواشنطن أن تكون بيونج يانج تستعد لإجراء تجربة نووية وشيكة.

​البيت الأبيض ​كوريا الشمالية​ جون كيربى إطلاق صاروخ باليستي لا يشكل تهديد للأراضي الأمريكية

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وائل لطفي

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