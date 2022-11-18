الجمعة 18 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا تشكك بتطوير إيران صاروخا أسرع من الصوت 5 مرات

صاروخ
صاروخ
ads

قالت متحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إن الولايات المتحدة تشكك في صحة تقارير تشير إلى أن إيران طورت صواريخ فرط صوتية (أسرع من الصوت خمس مرات).

ونقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء الأسبوع الماضي عن قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني قوله إن إيران تمكنت من صنع صاروخ باليستي "فرط صوتي".

وقالت سابرينا سينج المتحدثة باسم البنتاجون في مؤتمر صحفي: "رأينا التقارير التي تؤكد ذلك الواردة من إيران، وما زلنا نشكك في هذه التقارير".
ويمكن لتلك الصواريخ أن تطير أسرع خمس مرات على الأقل من سرعة الصوت وفي مسار معقد، مما يجعل من الصعب اعتراضها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

من زرع حصد

الأكثر قراءة

فى ذكرى ميلاده.. لمحات من حياة الفنان أحمد زكى

هآرتس: إسرائيل قدمت مساعدات لأوكرانيا بملايين الدولارات

سوناك: من المستحيل استبعاد روسيا من مجموعة العشرين

أسعار العملات الأجنبية 18-11-2022.. سعر الدولار اليوم فى مصر

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 18-11-2022

ريابكوف: لقاء رئيسى المخابرات الروسية والأمريكية تم بمبادرة واشنطن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ذعر العقلية الذكورية.. عندما تحكم المرأة العالم

د. محمد عفيفي

السينما والشخصية المصرية

ماجد حبته

مناخ بالى.. وقمة المناخ

حسين دعسة

«سر الدهشة» والعلاقات الأردنية- السويدية: ثمرة رؤية ملكية مشتركة

محمد العسيري

سياحة الزيتون.. سكة جديدة

نبيل عبدالفتاح

مدخل لتحديث الثقافة المصرية «٣-٣»

كريم فرغلى

مارلين مونرو التى لا يعرفها أحد

ماجد حبته

مجلس أعمال الاستدامة

صور

هنا العلمين

ندوة لبلبة فى مهرجان القاهرة السينمائى

نجوم وأبطال الفيلم المغربي جلال الدين يتألقون على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلى: استهداف سفينة قبالة عمان استفزاز إيرانى

جيروزاليم بوست: تحقيقات «FBI» بشأن استشهاد شيرين أبوعاقلة تثير ذعر إسرائيل

إصابة طفل فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى بالضفة