الخميس 17 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طالب أسفل عجلات القطار في الغربية

ارشيفية
ارشيفية
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لقي طالب مصرعه، اليوم الخميس، أسفل عجلات قطار في محطة سكة حديد بقرية مسهلة التابعة لمركز ومدينة السنطة في الغربية، في أثناء عبوره من مكان غير مخصص لعبور المشاة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة، يفيد بورود بلاغ من مستشفى السنطة العام باستقبال جثمان طالب لقى مصرعه أسفل عجلات قطار بمحطة سكة حديد التيسير بمدخل السنطة أثناء عبوره شريط السكة الحديدية من مكان غير مخصص لعبور المشاة.

وتبين من التحريات وسؤال شهود العيان أنه أثناء مرور القطار "السنطة - زفتى" تلاحظ عبور أحد طالب ويدعى "المتولي. م. ال" 15 سنة طالب بالصف الأول الثانوى الصناعى بمدرسة زفتى، ومقيم بقرية دهتورة بدائرة مركز زفتى، لشريط السكة الحديدية من مكان غير مخصص لعبور المشاة، ما أسفر عن مصرعه فى الحال.

طالب مصرع قطار محطة سكة حديد السنطة الغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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