الأربعاء 16 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق نشب داخل موقع للخرسانة الجاهزة فى أكتوبر

حريق
حريق
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نجحت قوات الحماية المدنية فى السيطرة علي حريق نشب داخل خزان وقود بموقع للخرسانة الجاهزة بالمنطقة الصناعية الثانية بأكتوبر دون إصابات.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية، إشارة من إدارة شرطة النجدة تفيد بنشوب حريق داخل خزان وقود بموقع للخرسانة الجاهزة بالمنطقة الصناعية الثانية بأكتوبر.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، كما فرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق.

وتبين من المعاينة أن النيران نشبت داخل خزان وقود، وتمت السيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات.

قوات الحماية المدنية حريق خزان أكتوبر الحماية المدنية

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وائل لطفي

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