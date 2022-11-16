السيطرة على حريق نشب داخل موقع للخرسانة الجاهزة فى أكتوبر

نجحت قوات الحماية المدنية فى السيطرة علي حريق نشب داخل خزان وقود بموقع للخرسانة الجاهزة بالمنطقة الصناعية الثانية بأكتوبر دون إصابات.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية، إشارة من إدارة شرطة النجدة تفيد بنشوب حريق داخل خزان وقود بموقع للخرسانة الجاهزة بالمنطقة الصناعية الثانية بأكتوبر.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، كما فرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق.

وتبين من المعاينة أن النيران نشبت داخل خزان وقود، وتمت السيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات.