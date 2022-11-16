التصريح بدفن جثة متسول عثر عليه ميتًا أسفل محور ترعة الزمر بالجيزة

صرحت النيابة العامة بالجيزة، بدفن جثة متسول عثر عليه ميتًا أسفل محور ترعة الزمر، كما كلفت رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

وتبين من التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة في واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص "متسول" متوفي أسفل محور ترعة الزمر بجوار كوبري الخشب بدائرة القسم، أن الوفاة طبيعية ولا شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكده تقرير مفتش الصحة المبدئي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من صاحب مقهى يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص متوفي أسفل محور ترعة الزمر بجوار كوبري الخشب دائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة متسول مسجى على الأرض ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية وبتوقيع الكشف الطبي المبدئي بمعرفة مفتش الصحة تبين أن الوفاة طبيعية ولا شبهة جنائية في الواقعة، وهو ما أكدته تحريات المباحث وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.