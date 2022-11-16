إصابة شخص صدمته سيارة خلال عبور الطريق بـ6 أكتوبر

أصيب شخص إثر اصطدام سيارة به أثناء عبور الطريق بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث سير أمام مول العرب بمدينة 6 أكتوبر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق أمام مول العرب بمدينة 6 أكتوبر صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط قائد السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.