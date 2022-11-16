الأربعاء 16 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«يدور حول البيئة وتغيرات المناخ».. التفاصيل الجديدة من مجلة قطر الندى

غلاف المجلة
غلاف المجلة
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أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة العدد الجديد من مجلة قطر الندى، وجاء منوعًا في موضوعاته، فيضم موضوعات عن البيئة والمناخ ونهر النيل بمناسبة انعقاد مؤتمر Cop27، بشرم الشيخ، وقد أفردت مجلة قطر الندى لهذا الموضوع قصصًا وأشعارًا وسيناريوهات مصورة، عن الحفاظ على البيئة والمناخ، وذلك بالإضافة إلى الباب الذي يقدم على صفحاتها منذ عدة أشهر عن البيئة، بعنوان "نافذة خضراء"، تزامنًا مع مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي "اتحضر للأخضر"، يتناول هذا الباب في حلقاته المختلفة قضايا البيئة بشكل مبسط للأطفال، وجهود الدولة في مجال المحافظة عليها.

غلاف العدد

وكذلك احتوى العدد الجديد من مجلة قطر الندى، على موضوعات خاصة بأعياد الطفولة التي تحل في العشرين من نوفمبر، وكذلك على بوستر خاص بشروط التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقد تضمنت افتتاحية العدد بقلم الكاتبة نجلاء علام رئيس تحرير مجلة قطر الندى، مقالًا بعنوان "هلت أعياد الطفولة"، وتقول الكاتبة نجلاء علام رئيس تحرير مجلة قطر الندى، إن المجلة تقدم كل جديد ومفيد لأبنائنا، مع التركيز على القضايا الملحة في المجتمع وتناولها لهم بشكل مبسط وفي إطار فني وأدبي مميز.

جدير بالذكر أن مجلة قطر الندى تصدر عن مشروع النشر، أمين عام النشر الشاعر جرجس شكري، ورئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية الشاعر مسعود شومان، ومدير عام النشر الثقافي الكاتب الحسيني عمران.

صورة من العدد
المناخ البيئة مؤتمر Cop27 بشرم الشيخ قصور الثقافة مجلة قطر الندي اتحضر للأخضر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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