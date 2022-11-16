تأجيل محاكمة المتهمين بقتل إمام مسجد فى شبين القناطر

أجلت محكمة جنايات بنها، محاكمة المتهمين بقتل إمام مسجد بشبين القناطر، لجلسة الغد، لسماع شهادة الشهود ومرافعة دفاع المتهم بالقضية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 6022 لسنة 2019 جنايات شبين القناطر، والمقيدة برقم 3089 لسنة 2019 كلي شمال بنها، أن المتهم "محمد ع ج"، عاطل، والمتهم عبدالوهاب عبدالله جودة، 21 سنة، طالب، وعبدالله جودة موسي 58 سنة، موظف، لأنهم في يوم 22 مارس 2019 دائرة مركز شبين القناطر قتلوا المجني عليه "سعيد محمد علي"، 58 سنة، إمام وخطيب بمسجد، مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء "فأس وشرشرة"، وتربصوا له بمكان الذي أيقنوا سلفًا تواجده فيه.