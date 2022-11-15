7 ملايين منزل أوكرانى محروم من التيار الكهربائى بعد الضربات الروسية

أكدت الرئاسة الأوكرانية، الثلاثاء، أن أكثر من 7 ملايين منزل أوكراني محروم من الكهرباء بعد ضربات روسية جديدة استهدفت شبكة الكهرباء في البلاد.

وقال نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كيريلو تيموشينكو: إن "أكثر من سبعة ملايين منزل انقطعت عنهم الكهرباء حالياً"، بعد تضرر 15 منشأة للطاقة في أنحاء أوكرانيا.

أضاف "يبذل مهندسو الكهرباء لدينا حاليًا كل ما في وسعهم لإعادة التيار الكهربائي في أسرع وقت ممكن"، وفق فرانس برس.

وتعرضت العاصمة الأوكرانية ومدن أخرى، الثلاثاء، لقصف روسي هو الأول منذ منتصف أكتوبر، وذلك بعد أيام قليلة من انسحاب القوات الروسية من خيرسون في جنوب البلاد، وفي خضم انعقاد قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا.

وانطلقت صفارات الإنذار في كل أنحاء أوكرانيا قبيل الساعة 15,30 (13,30 ت غ). وبعد دقائق، سُمع دوي انفجارات في كييف ولفيف (غرب) وخاركيف (شمال شرق).

وعقب الضربات الجوية، انقطعت الكهرباء في العديد من المناطق، وفق ما قالت السلطات الأوكرانية.

وتعود الضربات الجوية السابقة التي استهدفت العاصمة الأوكرانية إلى 10 أكتوبر و17 منه، وهي استهدفت خصوصا البنى التحتية للطاقة الأوكرانية من أجل حرمان السكان من الكهرباء مع اقتراب فصل الشتاء.

وفي ذلك الوقت، برّرت موسكو عمليات القصف "الكثيفة" بالتدمير الجزئي للجسر الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في العام 2014.

وهذه المرة، استهدف القصف مدينة كييف بعد أربعة أيام من انسحاب القوات الروسية من شمال منطقة خيرسون الواقعة في جنوب البلاد، بما في ذلك عاصمتها، بعد قرابة تسعة أشهر من الاحتلال.

لن تحقق هدفها

من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، بعد استهداف بلاده بوابل من الصواريخ الروسية أنّ روسيا "لن تحقق هدفها" بتدمير البنية التحتية للطاقة الأوكرانية.

وقال في مقطع فيديو قصير نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي "ما يريده العدو واضح. لن يحقّق هدفه"، مضيفًا أن الجيش الروسي "أطلق 85 صاروخًا بشكل أساسي على بنى تحتية للطاقة".

ودعا السكان المدنيين إلى "البقاء في الملاجئ لفترة" لأنه "قد تحدث عشرون غارة أخرى"، وفق قوله.