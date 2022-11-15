إحالة أوراق عاطل قتل صديقه بسبب تجارة المخدرات للمفتى

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء، بإحالة أوراق المتهم بقتل صديقه بسبب خلاف على المخدرات، إلى المفتي للبت في إعدامه.

وتبلغ لقسم أول شرطة شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية، من مواطن مقيم بدائرة قسم شرطة قليوب بغياب شقيقه مقيم بمحافظة بنى سويف، عقب حضوره لمحل سكن والدتهما بدائرة القسم لزيارتها.

وتبين من الفحص ورود رسالة لصديق المتغيب عبر تطبيق "واتس آب" تتضمن "أنه سيتم إبلاغه بمكان المتغيب".



وبتشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، أسفرت جهوده عن تحديد مُرسل الرسالة، وتبين أنها ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية، وباستدعائها ومواجهتها قررت بعدم صلتها بالواقعة وأن مُرسل الرسالة صديقها، مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية، كما تبين أن الأخير أحد أصدقاء المتغيب.



وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بأنه مرسل تلك الرسالة، وأنه والمتغيب يقومان بالاتجار في الأسلحة النارية والمواد المخدرة، وطمعاً منه في الاستئثار بتلك التجارة والاستيلاء على حصيلتها من أسلحة ومواد مخدرة ومبالغ مالية، فعقد العزم على التخلص من المتغيب بقتله.

كما أضاف أنه حال تواجدهما بشقة مستأجرة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية يمارسان نشاطهما الإجرامي من خلالها، قام بإطلاق عيار ناري تجاه المتغيب فأحدث إصابته بالرأس فأودى بحياته، وعقب ذلك قام بتقطيع جثته لأجزاء باستخدام صاروخ كهربائي ووضعها داخل حقيبتي سفر والتخلص منهما بإلقائهما بمجرين لنهر النيل أحدهما بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة والآخر بالقليوبية، ثم تخلص من متعلقاته والصاروخ الكهربائي بإضرام النيران بهما.