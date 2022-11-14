النيابة تنتدب الطب الشرعى لمعاينة جثمان الأردنى «أشرف طلفاح»

انتدبت النيابة العامة، الطبيبَ الشرعيَّ؛ لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المتوفي أشرف طلفاح الممثل أردني الجنسية، بعد تلقيها إخطارًا بوفاته بمحيط مسكنه في أكتوبر.

وقالت النيابة العامة، في بيان لها، أنها عقب تلقيها بلاغا بوفاة الممثل الأردني أشرف طلفاح، تم توجيه فريق من النيابة إلى المستشفى المتواجد بها عقب نقله بالإسعاف، فتبينت تواجده بوحدة الرعاية الحرجة غائبًا عن الوعي، وشاهدتْ مِن مناظرةِ جسدِهِ وجودَ آثارِ إصاباتٍ متفرقةٍ به، وبسؤال الطبيبة المختصة أفادت بحضوره في حالة غيبوبة تامة وبه آثار إصاباتٍ متعددة، وآثارُ جروحٍ وحروقٍ بأنحاءٍ متفرقةٍ من جسدِه، وأنه بتوقيع الكشف الطبي عليه تبين إصابته بنزيف في المخ، وتجمع دموي وارتشاح على الرئة.