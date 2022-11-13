الفنان أحمد عبد النعيم: أنجزنا أطول جدارية لمؤتمر المناخ

انتهى الكاتب الساخر الفنان أحمد عبد النعيم رسام الكاريكاتير، خوض تجربة لرسم أكبر جدارية في العالم، بطول 30 مترًا، تحطم الأرقام القياسية لموسوعة "جينيس"، بمشاركة نحو 50 طفلًا.

جاء الهدف من انجاز الجدارية هو تقديم رسالة من أطفال مصر لقمة المناخ وقد جاء ذلك على هامش احتفال العالم بفاعليات الدورة الـ27، لمؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة، بشأن المناخ COP27 بشرم الشيخ، والتي قد انطلقت، الأحد الماضي، بمشاركة واسعة من جانب وفود أكثر من 190 دولة، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشئون البيئة والمناخ.

ويقول الفنان أحمد عبد النعيم لـ"الدستور": "جاءت الفكرة كيف يشارك أطفال مصر في مؤتمر المناخ، هل نرسل رسالة أننا هنا نحتاج لترجمتها إلى لغات العالم فكانت اللغة البصرية من خلال رسوم الأطفال ورؤيتهم للحافظ على كوكب الأرض.

وتابع: "روادتني الفكرة ولكن ظل لدي صعوبات، المكان الذي يستطيع استيعاب جدارية بطول 30 والخامات وتكليفاتها العالية، الأطفال المشاركين، توجهت بالفكرة إلى المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد عبد الحافظ الذي وفر لي كل الإمكانيات لتحقيق الحلم وحددنا يوم الأحد وكنا نطمع في مشاركة 50 طفلًا ولكن كان هناك صدى أكبر بمشاركة عدد أكبر.

وأشار إلى أن: “بدأت بشرح للاطفال المطلوب ولكني فوجئت بأنني أمام جيل واعٍ جدًا ومدرك هم من أضافوا لي وكان الرهان على روعة الجيل، وبدأنا التنفيذ وفي وقت كان هناك خلية نحل، لم أتدخل كثير فقط كنت أملك التوجيه أو المساعدة في اختيار لون، إنها رسالة أطفال مصر لزعماء العالم”.

واختتم: “أنجزنا أطول جدارية لمؤتمر المناخ، إننا نراهن على جيل رائع، كم كانت سعادتنا جميعًا ونحن نحلم ولدينا جيل قادر على تحقيق الحلم، هي أكبر جدارية لمؤتمر المناخ، لأن هناك جدارية بطول ملعب كورة بموسوعة جينيس ولكن لم يشارك فيها أطفال وهي ميزه لنا”.