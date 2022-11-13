حبس عاطل لسرقته مبلغًا ماليًا وأجهزة من داخل شركة بمدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لسرقته مبلغا ماليا وأجهزة من داخل شركة بمدينة نصر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من صاحب إحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم باكتشاف سرقة مبلغ مالي - 2 جهاز "لاب توب" من داخل الشركة عمله، وبالانتقال وإجراء المعاينة تبين وجود كسر بإحدى النوافذ بمكتب الشركة.

بإجراء التحريات والاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى تحديد وضبط مرتكب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة القليوبية، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق، وكسر الشباك" وأقر بأنه نظرًا لتردده على المنطقة محل الواقعة وعلمه بوجود مبالغ مالية داخل الشركة محل البلاغ اختمرت فى ذهنه فكرة الإستيلاء عليها وفى سبيل ذلك تمكن من دخول الشركة والاستيلاء على عدد 2 جهاز " لاب توب - مبلغ مالي" ولاذ بالفرار، وأقر بإخفاء المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستهداف مسكن المتهم أمكن العثور على المسروقات وجزء من المبلغ المالي وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.