الأحد 13 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

والدة فتاة توفيت أثناء إجهاض حملها بالمرج: كنت عايزة استرها

جثة
جثة
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تباشر نيابة المرج الجزئية، اليوم الأحد، التحقيق في وفاة فتاة أثناء عملية إجهاض واستمعت أقوال والدة الفتاة التي أكدت اصطحابها لإجراء عملية إجهاض لها.

وقالت السيدة كنت خايفة عليها وعايزة استرها من الفضائح فماتت.

كانت قررت نيابة المرج تشريح جثة فتاة لقيت مصرعها أثناء إجراءها عملية إجهاض جنين، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية سرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، إخطارا من شرطة النجدة مفاده وفاة فتاة بمنطقة المرج، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين أن الفتاة عمرها 18 سنة، وكانت تربطها علاقة غير شرعية بشاب وحملت منه، وقامت والدتها بإحضارها إلى إحدى العيادات وخلال الإجهاض توفيت الفتاة.

وتم القبض على والدتها، ودلت التحريات على عدم علم الأب بالواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إجراء عملية إجهاض أقوال والدة الفتاة التحقيق نيابة المرج الجزئية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوصفة المصرية

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