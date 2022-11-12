إطلاق أول عبوة مياه مصرية صديقة للبيئة Good Water تزامنًا مع مؤتمر COP27 (صور)

في أول أيام مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ 27 COP، المقام في مدينة شرم الشيخ، أطلقت شركة Good Water عبوة المياه صديقة البيئة.

ووزعت عبوات المياه المصنوعة من مواد نباتية بالكامل، في جميع مساحات المؤتمر، وحازت اهتمامًا كبيرًا من جانب جميع الأطراف المشاركة بمن فيهم رؤساء الدول المشاركة والمؤسسات المهتمة بحماية البيئة.

في العام الماضي، تم إلقاء 8. 2 مليون طن من النفايات البلاستيكية في البحر المتوسط، لذا تهدف شركة Good Water إلى تشجيع الجمهور لتغيير عاداته المتعلقة بشراء المياه، ليختار العبوات الكرتونية بدلًا من البلاستيكية.

منتجات Good Water هي لكل شخص مهتم بالحفاظ على مستقبل البيئة وتقليل النفايات البلاستيكية، خاصة الشباب الذين يسعون لأخذ زمام المبادرة في الحفاظ على الكوكب. تؤمن شركتنا بأن الوقت قد حان لشرب المياه بطريقة تحافظ على البينة.

جود واتر- Good Water هي أول عبوة مياه معدنية مصرية مصنوعة من مواد نباتية، تستخدم أغطية مصنوعة من بوليمر حيوي مشتق من قصب السكر.

تتكون العبوة بشكل أساسي من الخشب والألياف، التي تستخرج من غابات مدارة بشكل مسئول ومصادر أخرى صديقة للبيئة، إضافة إلى ذلك، فإن المياه المعبأة كرتونيًا تمتلك تأثيرًا بيئيًا أقل بكثير من التي تستخدم عبوات بلاستيكية أو صفيح.

كما تحافظ على نقاء المياه الأصلي (إذ تحمي المياه من الضوء، وتعقم قبل التعبئة). المواد المستخدمة بواسطة شركتنا تتوافق مع معايير بيئية ممتازة لأنها لا تستخدم أي وقود أحفوري، ويمكن إعادة استخدامها، وتتحلل في الطبيعة أسرع بكثير من البلاستيك المستخدم بشكل يومي.

وتأسست شركة Good Water عام ٢٠٢٢ على أيدي مجموعة من رواد الأعمال المصريين المهتمين بإنتاج تجربة شرب مياه صديقة للبيئة، والتخلص من ثقافة استخدام الزجاجات البلاستيكية.

دعم مجموعة من المستثمرين الوطنيين مشروعنا، تماشيًا مع رؤية مصر نحو مستقبل أكثر استدامة وصديق للبيئة.

وأطلقت شركة Good Water مرحلتها الأولى في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ 2022 (COP27) بعبوتها الزرقاء ذات سعة 500 مللي. وفي عام 2023؛ ستطلق الشركة منتجها في الأسواق المصرية بسعر اقتصادي.