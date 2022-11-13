الأحد 13 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

علامات وأعراض مبكرة لسرطان الرحم لا يجب ألا تتجاهلها

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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هناك العديد من الأعراض والعلامات المبكرة الخاصة بمرض السرطان ولابد من كل شخص أن يدرك طبيعة جسمه بحيث مع أول تغير يشعر به بالتالي تقوم بتبليغ طبيبك الخاص بها على الفور وفي هذه السطور نوضح وفقًا لموقع “the sun” بعض من هذه العلامات والأعراض.

في البداية لا يقتصر الأمر على التغييرات الجسدية التي يجب أن تكون متيقظًا لها - فقد تبين أن تغيير الروائح يمكن أن يكون أيضًا علامة تحذير مبكر.

بالنسبة لنا نحن النساء، نعاني من إفرازات مهبلية هي مجرد جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية إنه شيء علينا جميعًا التعامل معه، ولكن إذا لاحظت أي تغييرات عندما يتعلق الأمر بالرائحة أو الاتساق، فعليك التحدث إلى طبيبك العام، حيث يمكن أن يكون ذلك علامة على الإصابة بالسرطان.

يحتل سرطان عنق الرحم المرتبة الرابعة عشرة بين أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين النساء في المملكة المتحدة - حيث يتم تشخيص حوالي 3200 شخص كل عام، وفقًا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة.

تشمل إحدى العلامات الرئيسية هي "التغييرات في إفرازاتك المهبلية"، يشير هذا إلى نسيج ولون وقوام الإفرازات - ولكن أيضًا إلى الرائحة.

يقول الخبراء في مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة: “تعاني بعض النساء أيضًا من إفرازات مهبلية تنبعث منها رائحة كريهة وألم في المنطقة الواقعة بين عظام الفخذ، ومع ذلك  فإن التغيير في التفريغ لا يرجع دائمًا إلى السرطان، ويجب عليك زيارة طبيبك”.

وهناك بعض العلامات الأخرى التي يجب توافرها مع العرض السابق للحكم على هذا المرض وهي:

  • الألم وعدم الراحة أثناء ممارسة العلاقة.
  • نزيف مهبلي بعد الجماع ، بين فترات الحيض أو بعد سن اليأس.
  • ألم في أسفل الظهر أو الحوض.
  • ألم شديد في جانبك أو ظهرك ناتج عن كليتيك.
  • إمساك.
  • التبول أو التبرز أكثر من المعتاد.
  • فقدان السيطرة على المثانة أو الأمعاء.
  • دم في بولك.
  • تورم في إحدى الساقين أو كلاهما.
  • نزيف مهبلي حاد.

من أسهل الطرق للكشف عن سرطان عنق الرحم والوقاية منه هو إجراء اختبار مسحة.

إنه اختبار وقائي، حيث يتم استخدام مسحة للكشف عن الخلايا غير الطبيعية في عنق الرحم - مدخل الرحم من المهبل - قبل أن تتحول إلى خلايا سرطانية.

يمكن أن يؤدي اكتشاف هذه الخلايا ثم إزالتها إلى الوقاية من الإصابة بسرطان عنق الرحم.

الأعراض والعلامات المبكرة الخاصة بمرض السرطان بمرض السرطان إفرازات مهبلية سرطان عنق الرحم أكثر أنواع السرطانات شيوع ا السرطانات مركز أبحاث السرطان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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