السبت 12 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. أولى جلسات محاكمة «قهوجي» تعدى على طفل ببورسعيد

حبس متهم
حبس متهم
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تنظر الدائرة الثانية بمحكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، أولى جلسات  محاكمة قهوجي، لاتهامه بـ هتك عرض طفل، في نطاق حي المناخ في القضية التي حملت رقم 1964 لسنة 2022 جنايات المناخ.

وفي وقتٍ سابق، أحال المستشار أحمد يسري هندي، المحامي العام لنيابة بورسعيد الكلية، قهوجي إلى محكمة الجنايات لاتهامه بهتك عرض طفل، في نطاق حي المناخ.

بداية القضية التي حملت رقم 1964 لسنة 2022 جنايات المناخ، والمقيدة برقم 464 لسنة 2022 كلي بورسعيد، ترجع إلى 28 مارس الماضي، حيث أقدم " أ. م " يبلغ من العمر 33 عامًا، ويعمل قهوجي، بهتك عرض الطفل  يدعى "م. ع" عمره 3 أعوام، بمدخل العقار الذي يسكن به.

الدائرة الثانية جنايات بورسعيد المستشار جودت ميخائيل قديس أولى جلسات قهوجي عرض طفل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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