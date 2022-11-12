السبت 12 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 12 نوفمبر 2022

سعر الدولار
سعر الدولار
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استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 12 نوفمبر 2022، وترصد «الدستور» عبر التقرير التالي أسعار الدولار أمام الجنيه المصري.

سعر الدولار  في البنك المركزي

24.3737 جنيه للشراء.

24.4603 جنيه للبيع.

سعر الدولارفي البنك الأهلي المصري

24.34 جنيه للشراء.

24.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

24.34 جنيه للشراء.

24.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

24.39 جنيه للشراء.

24.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبى الإسلامى

24.43 جنيه للشراء.

24.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

24.37 جنيه للشراء.

24.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربى الأفريقى الدولى

24.6085 جنيه للشراء.

25.2872 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

24.3400 جنيه للشراء.

24.4400 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس

24.35 جنيه للشراء.

24.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك SAIB
 

24.35 جنيه للشراء.

24.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك HSBC

24.1500 جنيه للشراء.

24.2500 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

24.34 جنيه للشراء.

24.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدى أجريكول

24.34 جنيه للشراء.

24.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني

24.32 جنيه للشراء.

24.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المصري الخليجي
 

24.4200 جنيه للشراء.

24.4500 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

24.42 جنيه للشراء.

24.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

24.400 جنيه للشراء.

24.4500 جنيه للبيع.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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