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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حالة الطقس.. ننشر درجات الحرارة اليوم السبت 12-11-2022 فى محافظات مصر

حالة الطقس
حالة الطقس
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 12-11-2022، خريفى معتدل في درجات الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة المتوقعة 

وعن حالة الطقس و الظواهر الجوية ، يتوقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء (حلايب - شلاتين) على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر إلى 75ر1 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

 

درجات الحرارة اليوم السبت 12-11-2022 فى المحافظات

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر.

 

العظمى الصغرى

تصل درجات الحرارة في القاهرة 25 / 17

تصل درجات الحرارة في العاصمة الادارية 25 / 17

تصل درجات الحرارة في الاسكندرية 24 / 17

تصل درجات الحرارة في 6 اكتوبر 25 / 17

تصل درجات الحرارة في بنهــــا 25 / 18

تصل درجات الحرارة في دمنهور 24 / 18

تصل درجات الحرارة في كفر الشيخ 24 / 17

تصل درجات الحرارة في المنصورة 24 / 17

تصل درجات الحرارة في دمياط 24 / 18

تصل درجات الحرارة في بورسعيد 25 / 17

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درجات الحرارة المتوقعة فى محافظات مصر اليوم السبت 12-11-2022

الإسماعيلية 26 / 14

السويس 25 / 15

الزقازيق 25 / 17

شبين الكوم 25 / 17

طنطا 24 / 17

شلاتين 28 / 21

العلمين الجديدة 23 / 17

وادى النطرون 24 / 17

مطروح 23 / 16

السلوم 23 / 15

سيوة 23 / 12

العريش 25 / 17

رفح 25 / 17

الطور 26 / 18

كاترين 19 / 10

رأس سدر 26 / 14

نخل 22 / 10

طابا 24 / 19

نويبع 25 / 20

حلايب 25 / 21

شرم الشيخ 29 / 20

الغردقة 28 / 19

مرسى علم 27 / 20

الفيوم 26 / 15

بني سويف 26 / 14

المنيا 26 / 14

أسيوط 26 / 13

سوهاج 27 / 13

قنا 29 / 13

الأقصر 28 / 14

أسوان 30 / 15

الوادى الجديد 30 / 12

أبوسمبل 28 / 15

أبو رماد 27 / 21

رأس حدربة 26 / 21

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