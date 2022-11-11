تفاؤل «بريطاني- أيرلندي» بشأن إنهاء الأزمة السياسية في أيرلندا الشمالية

عبّر القادة البريطانيون والأيرلنديون في ختام قمة المجلس البريطاني الأيرلندي، الجمعة، عن بعض التفاؤل بشأن احتمال إنهاء الأزمة السياسية التي تشلّ أيرلندا الشمالية منذ أشهر على خلفية توترات أعقبت خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وأكّد رئيس الوزراء الايرلندي مايكل مارتن خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة التي جمعت ليومين سياسيين من مختلف المقاطعات البريطانية بمسؤولين أيرلنديين: "هناك الآن فرصة سانحة" للوصول بالمفاوضات بشأن بروتوكول إيرلندا الشمالية إلى نتيجة ناجحة حتى لو كان ذلك "يتطلب التزامًا كبيرًا من الاتحاد الأوروبي وحكومة المملكة المتحدة ليصبح واقعًا".

ولفت إلى أنه غادر القمة "بشعور إيجابي" بعد لقائه الخميس رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك، وفق فرانس برس.

وكان سوناك أول رئيس حكومة بريطانية يشارك في هذه القمة منذ العام 2007، ما يشير إلى إرادة لندن في إحداث تغيير في الازمة الراهنة.

وقال الوزير البريطاني لإعادة التوازن الإقليمي مايكل جوف من جهته "نبقى متفائلين بشأن فرص التوصل إلى حل" لهذه الأزمة، مضيفًا أن المناقشات جرت "بطريقة بناءة وودية".