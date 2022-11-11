الاتحاد الأوروبى: الخطر الأكبر هو نقص الغاز فى شتاء 2023-2024

قال المفوض الأوروبي المكلف بالشئون المالية والاقتصادية باولو جينتيلوني، اليوم الجمعة، إن الخطر الأكبر أمام الاتحاد الأوروبي، يتمثل بنقص الغاز في شتاء 2023-24.

وأضاف جينتيلوني في مؤتمر صحفي عقده ببروكسل: أن "المخاطر المرتبطة بالتوقعات الاقتصادية للمفوضية الأوروبية لفصل الخريف، تميل إلى الانخفاض".

وأكد المفوض جينتيلوني، أن التهديد الأكبر يأتي من التطورات السلبية في أسواق الغاز وخطر نقصه، لا هذا الشتاء، بل خلال الشتاء المقبل.

وذكر رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، أن التهديدات تكمن أيضًا وراء الاختناقات في البنى التحتية، إذًا "سيكون تجديد المخزونات قبل شتاء 2023-24 أكثر صعوبة"، حسبما نقلت وكالة "آكي".

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي نجح في ملء خزاناته إلى 95% من سعتها قبل هذا الشتاء، وهو ما يزيد 5% أو خمسة مليارات متر مكعب على متوسط مستوياتها في 5 أعوام.