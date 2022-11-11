دراسة جديدة: حيلة النظام الغذائي خرافة ولا تؤثر على فقدان الوزن

كشف العلماء أن حيلة النظام الغذائي هي خرافة وليس لها أي تأثير على فقدان الوزن، فإذا حاولت إنقاص وزنك، فربما تكون قد جربت النظام الغذائي القديم "تناول وجبة الإفطار مثل الملك، والغداء مثل الأمير، وتناول العشاء مثل الفقير"، الفكرة هي أنك تأكل الجزء الأكبر من طعامك في وقت مبكر من اليوم، والذي ربطه البعض بانخفاض معدلات السمنة والتخلص من الوزن الزائد.

لكن كشفت دراسة جديدة أن تناول مثل هذا ليس وسيلة للتخلص من الدهون.

اكتشف باحثون اسكتلنديون أن الوقت الذي تأكله ليس له في الواقع أي تأثير على فقدان الوزن، ووجدوا أن عملية التمثيل الغذائي تحرق الكثير من السعرات الحرارية في المساء كما تفعل في الصباح.

قال باحثون إن الفائدة الوحيدة من تناول المزيد من الطعام في الصباح هي أن تصبح أقل جوعًا في وقت لاحق من اليوم، مما قد يعني أنك تتناول وجبة خفيفة أقل.

هذا البحث، الذي نُشر في Cell، تابع على النظام الغذائي لـ16 رجلاً و 14 امرأة على مدى أربعة أسابيع لمعرفة كيف تأثر وزنهم اعتمادًا على أي وقت من اليوم يأكلون فيه معظم السعرات الحرارية.

تم إعطاء كل شخص نفس النظام الغذائي الصحي لكن نصفهم أجبروا على تناول غالبية السعرات الحرارية في وقت الإفطار والنصف الآخر على العشاء، وبعد أسبوعين، تبادل الجميع، وبالتالي فإن الأشخاص الذين تناولوا معظم سعراتهم الحرارية في الصباح يأكلونها الآن في وقت لاحق من اليوم، والعكس صحيح.

اكتشف الباحثون، من جامعة أبردين، أن الوقت من اليوم الذي يأكل فيه الناس معظم السعرات الحرارية لا يؤثر على مقدار الوزن المفقود.

فقد كل شخص في الدراسة نفس القدر من الوزن خلال كل أسبوع من الأسابيع الأربعة، مما يشير إلى أن عملية الأيض لديهم تحرق نفس القدر من الطاقة في الصباح مثل المساء.

وأضافت الكاتبة الرئيسية للدراسة، البروفيسور ألكسندرا جونستون ، أن المشاركين شعروا أن شهيتهم "تتحكم بشكل أفضل" في الأيام التي تناولوا فيها وجبة فطور أكبر وأنهم "شعروا بالشبع طوال اليوم".

وأوضحت: "قد يكون هذا مفيدًا جدًا في بيئة العالم الحقيقي"، ومع ذلك، أضاف البروفيسور جونستون أنه عندما يتعلق الأمر "بالتوقيت واتباع نظام غذائي"، فإنه "من غير المحتمل أن يكون هناك نظام غذائي واحد يناسب الجميع".

وتابعت: يختلف فقدان الوزن من شخص لآخر ، ولكن الطريقة الوحيدة التي تعمل في جميع المجالات هي نقص السعرات الحرارية، حيث يحدث النقص في السعرات الحرارية عندما تستهلك سعرات حرارية أقل مما تستهلكه في اليوم، فكل ما تأكله وتشربه يجلب السعرات الحرارية إلى جسمك أثناء هضمه وامتصاصه.

يستخدم جسمك السعرات الحرارية للحفاظ على أعضائك ، والأنسجة الصحية ، والتنفس ، وضربات القلب ، وكل حركة تقوم بها، فإذا كنت قلقًا بشأن وزنك ، فمن الجدير التحدث إلى طبيبك حول كيفية تغيير وزنك بطريقة صحية.

في غضون ذلك ، ربما اكتشف العلماء كيفية إيقاف الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الدهنية - مما يوفر الأمل في علاجات جديدة للسمنة والشراهة عند تناول الطعام، من خلال "إيقاف" الخلايا العصبية التي تربط الدماغ بالأمعاء ، تمكن الخبراء من منع الفئران من اشتهاء الأطعمة الدهنية، هذا لأن القناة الهضمية هي التي تحرك رغبتنا في الأطعمة الغنية بالدهون - وليس بالضرورة المذاق نفسه - كما وجد الباحثون.