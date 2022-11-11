وزير السياحة السعودى: 30% من أراضى المملكة عبارة عن محميات

قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، اليوم، إن 30% من أراضي المملكة أصبحت عبارة عن محميات، مؤكدا حرص المملكة الدائم على حماية البيئة، وذلك على رأس قائمة أجندتها 2030 للتنمية المستدامة.

وأضاف «الخطيب» في كلمته خلال جلسة بعنوان «السياحة المستدامة- حماية كنوز الطبيعة» ضمن فعاليات النسخة الثانية من منتدى مبادرة السعودية الخضراء، بمؤتمر المناخ (كوب- 27)، في مدينة شرم الشيخ"- أنه من أجل تحقيق السياحة المستدامة، تعمل المملكة بشكل وثيق على تنفيذ مشروعات ضخمة في البحر الأحمر، كما عملت على بناء الاستدامة ووضعها داخل قوانين السياحة الجديدة.

السياحة العالمية وصناعتها تسهم بحوالي 8% في انبعاث غازات الاحتباس الحراري

وأشار إلى أن السياحة العالمية وصناعتها تسهم بحوالي 8% في انبعاث غازات الاحتباس الحراري، ونحو 40% في الفاقد والنفايات، منوها بأن المملكة تعمل بشكل وثيق مع القطاع الخاص للتعامل مع المواد الصديقة للبيئة لاستخدامها داخل كل برنامج سياحي، والتأكد من تجنب استخدام البلاستيك والمواد المضرة للبيئة.

وتنعقد فعاليات قمة المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022.

كما يشارك في القمة قادة من مختلف دول العالم ولفيف من الشخصيات الدولية والخبراء.

مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)

وتستضيف شرم الشيخ 6 اجتماعات دولية ضمن فعاليات قمة المناخ تشمل القمة الرئاسية، التي تعقد على مدار يومي 7 و8 نوفمبر، ومؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، ومؤتمر أطراف بروتوكول كيوتو، ومؤتمر أطراف اتفاق باريس، واجتماعات الهيئة الفرعية للتنفيذ، والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية.