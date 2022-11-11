الجمعة 11 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

علي متنها 55 طن فحم.. انقلاب سيارة نقل على صحراوي الجيزة

ارشيفية
ارشيفية
ads

انقلبت سيارة نقل محملة بـ55 طن فحم علي طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بدائرة قسم ثانٍ الشيخ زايد، إثر اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أدى إلى اصطدام المقطورة بالحاجز الخرساني، وسقوط حمولتها، وتحرر محضر بالحادث، وأحال اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، الواقعة للتحقيق.

بداية الحادث، بورود للواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من قسم ثان الشيخ زايد أنه تبلغ من الخدمات الأمنية المعينة بطريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي، بانقلاب سيارة بالكيلو 70 بالطريق الداعم اتجاه القاهرة، دائرة القسم.

وتبين أنه في أثناء سير السيارة نقل بالمقطورة محملـة 55 طن فحم قيادة سائق يبلغ من العمر 42 عامًا، اختلت عجله القيادة في يده ما أدى إلى اصطدام المقطورة بالحاجز الخرساني، وانقلابها وسقوط حمولتها، ونتج عن ذلك حدوث تلفيات بالمقطورة والحاجز الخرساني، دون حدوث إصابات.

كما شهد الطريق غلق حارتين من أصل 3 حارات نتيجة لانقلاب السيارة، وتم الاستعانة بلودر لرفع آثار الحادث، وأعيدت الحركة المرورية إلى طبيعتها، وتم التحفظ على السيارة وقائدها بمعرفة الأجهزة الأمنية، وبمواجهته أيد ما جاء بالفحص.

حادث انقلاب سيارة نقل فحم طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي الشيخ زايد المقطورة اللواء هشام أبوالنصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

يحدث فى شرم الشيخ

الأكثر قراءة

علي متنها 55 طن فحم.. انقلاب سيارة نقل على صحراوي الجيزة

انطلاق النسخة الثانية من مبادرة «السعودية الخضراء» ضمن فعاليات «COP 27»

جدول مباريات كأس العالم قطر 2022 والقنوات المجانية الناقلة

التحقيق مع صاحب شركة استيراد لاتهامه بغسل 20 مليون جنيه بالإسكندرية

وزير التجارة: الدولة قطعت شوطًا كبيرًا لتخفيض انبعاثات الكربون فى الصناعة المحلية

رئيس جامعة الوادي الجديد يشارك فى جلسات قمة المناخ «COP27»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

ما نجيلكمش في ثورة (1)

حسين دعسة

ما هى الملاحظات الأساسية لنتائج «كوب 27» بالنسبة للولايات المتحدة؟

أحمد الصغير

أكذوبة الجماعة الجديدة..أن الإخوان فكرة..وأن الفكرة لا تموت!

د. بهي الدين مرسي

تصحيح مفاهيم طبية مغلوطة

فهمي عبدالسلام

إحسان عبدالقدوس وعباس صالح.. مرة أخرى

ماجد حبته

دليل التمويل المناخى العادل

د. محمد عفيفي

تاريخ العائلات المصرية

د هند جاد

السادات فى تل أبيب من 45 عامًا

صور

ندوة الشراكة من أجل الحلول القائمة على الطبيعة

ابتكار أدوات تمويل المناخ فى COP 27

حوار مفتوح حول كيفية تخزين الطاقة التكنولوجية

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف انتهاكات الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 14 فلسطينيًا من الضفة الغربية

تل أبيب تحذر القيادة الفلسطينية لمنعها من التحرك فى الأمم المتحدة