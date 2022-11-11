مصرع طفل أثناء عبوره الطريق في قرية غيتة ببلبيس

شهدت قرية غيتة نطاق مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، صباح اليوم الجمعة، مصرع طفل صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق.

وانتقل رجال الأمن وسيارة إسعاف لمكان الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تحفظ النيابة العامة.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى، بوصول " محمد أ " 9 سنوات جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية أثناء عبور الطفل طريق غيتة العبور اتجاه قرية نمرة واحد، صدمته سيارة، تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى صرحت بدفن الجثمان وتسليمه لذويه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.