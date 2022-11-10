الخميس 10 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوات المسلحة توزع 1.5 مليون حصة غذائية على المواطنين بنصف الثمن

القوات المسلحة
القوات المسلحة
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في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها إلى هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بتجهيز وتعبئة وتوزيع أكثر من مليون ونصف المليون حصة غذائية بنصف الثمن من خلال منافذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بجميع محافظات الجمهورية.

وتم الإعداد والتجهيز الجيد للأصناف داخل العبوات لتقديمها إلى المواطنين للمساهمة في تلبية احتياجاتهم الأساسية من السلع الغذائية المختلفة من خلال تسيير أسطول من شاحنات النقل المجهزة لكافة المحافظات.

وأعرب المواطنون عن اعتزازهم بالدور الوطني التي تقوم به القوات المسلحة انطلاقًا من مسئوليتها الاجتماعية في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين خلال تداعيات الأزمة العالمية.

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وائل لطفي

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