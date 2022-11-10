الخميس 10 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق بشقة سكنية فى العصافرة بالإسكندرية

ارشيفية
ارشيفية
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق نشب في شقة سكنية بعقار بمنطقة العصافرة قبلي بحي المنتزه ثان، بسبب ماس كهربائي، وذلك دون حدوث إصابات.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد بنشوب حريق بشقة بعقار بميدان مكة المكرمة بمنطقة العصافرة قبلي.

وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها للعقارات المجاورة.

وتبين من الفحص نشوب حريق بشقة بالعقار المشار إليه، بسبب حدوث ماس كهربائي، ما أسفر عن التهام النيران محتويات الشقة بالكامل دون وقوع أي إصابات، وتحرر المحضر اللازم بقسم شرطة المنتزه ثان، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.

الحماية المدنية الإسكندرية حريق منطقة العصافرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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