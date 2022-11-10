الخميس 10 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير النقل يكشف موعد تشغيل القطار السريع والخط الرابع لمترو الأنفاق

وزير النقل المهندس
وزير النقل المهندس كامل الوزير
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أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه بحلول عام 2024، سيتم تشغيل المونوريل بالكامل والقطار الكهربائي الخفيف بالكامل واستكمال محطات الخط الثالث للمترو وتشغيله بالكامل، والبدء في تشغيل الخط الرابع لمترو الأنفاق، والبدء في تشغيل القطار الكهربائي السريع.

ويبلغ طول الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (العين السخنة- العلمين- مطروح- الفيوم)، 660 كم، ويشمل 22 محطة، وأن السرعة التصميمية للقطار تبلغ 250 كم/ ساعة، وسينقل مليون راكب/يوم و8500 طن بضائع/يوم وسيسهم فى ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة، حيث سيبدأ من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر وحتى مدينة العلمين الجديدة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة برج العرب.

ومنظومة القطار الكهربائى السريع ستغطى أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، ستساهم فى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات، كما أنها ايضا تخدم نقل البضائع بين الموانئ والمحافظات وتختصر المدة الزمنية لنقل هذه البضائع.

والخط الرابع (خط الهرم) يتم تنفيذه بطول 42 كم وعدد 38 محطة ويحقق الربط بين محافظة القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر، حيث يمتد من حدود مدينة 6 أكتوبر مرورًا بالمتحف المصرى الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليتقاطع مع الخط الثانى للمترو، ثم يمتد ليتقاطع مع الخط الأول للمترو بمحطة الملك الصالح، ثم يمتد حتى محطة الفسطاط ليتقاطع مع الخط السادس ثم إلى شارع صلاح سالم ثم طريق النصر مرارًا بمدينة نصر، لينتهى عند مدينة المحطة المركزية لوسائل النقل الجماعية.  

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وائل لطفي

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وزير النقل يكشف موعد تشغيل القطار السريع والخط الرابع لمترو الأنفاق

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