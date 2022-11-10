توقع خبراء الأرصاد الجوية استمرار حالة الطقس غير المستقر اليوم الخميس، مع نشاط للرياح، وتشكل فرص سقوط أمطار على أغلب أنحاء الجمهورية، بحيث يكون الطقس لطيف على أغلب الأنحاء وبارد ليلًا، وتعرض الدستور حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

حالة الطقس اليوم

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس اللطيف على السواحل الشمالية مائل للبرودة على كاترين، معتدل على الدلتا حتى شمال الصعيد دافئ على باقي الانحاء نهاراً، بارد ليلاً على كافة الأنحاء.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومثلث حلايب وشلاتين حتى رأس بناس تكون متكاثرة، مع تشكل فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية احيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا ومثلث حلايب.

ومع استمرار حالة الطقس غير المستقرة تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء تصل للضباب على شمال ووسط سيناء والدلتا والقاهرة الكبرى.

درجات الحرارة اليوم

الصغري | العظمي

القاهرة 16° 24°

القليوبية 16° 24°

الجيزة 17° 24°

السلوم 15° 20°

مطروح 17° 20°

العلمين 16°. 21°

واحة سيوة. 16° 22°

الإسكندرية 21° 22°

البحيرة 17° 23°

كفرالشيخ 15° 24°

دمياط 17° 22°

بورسعيد 22° 23°

العريش 16° 22°

رفح 16° 22°

الدقهلية 16° 23°

الغربية 16° 24°

الشرقية 17° 25°

المنوفية 16° 25°

الإسماعيلية 17° 24°

القنطرة غرب. 17°. 22°

السويس. 17° 23°

فايد. 17°. 23°

نخل 14° 21°

سانت كاترين. 9° 17°

شرم الشيخ. 22° 25°

الطور. 20° 23°

رأس سدر 19°. 24°

ابو زنيمة. 20°. 23°

أبورديس. 20°. 23°

دهب. 19°. 25°

نويبع. 22°. 25°

زعفرانة. 19°. 23°

رأس غارب. 18°. 23°

الغردقة. 20° 24°

سفاجا. 20°. 25°

مرسى علم 20° 27°

بورغالب. 22°. 26°

القصير. 20°. 26°

رأس بناس. 20°. 29°

شلاتين. 20° 29°

أبورماد. 22°. 28°

حلايب. 21° 29°

رأس حدربة. 20°. 29°

الواحات البحرية. 15°. 25°

الفرافرة. 15°. 25°

الدخلة. 14°. 27°

الخارجة. 13°. 27°

الفيوم. 18° 24°

بنى سويف 17° 25°

المنيا. 17° 25°

أسيوط. 15° 27°

سوهاج. 14° 27°

قنا. 15° 28°

الأقصر.. 17° 29°

إدفو. 16°. 29°

أسوان. 16° 29°

الوادى الجديد. 13° 26°