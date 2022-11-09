الأربعاء 09 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز سائق بتهمة دهس شخصين أعلى الطريق الأوسطى بالبدرشين

ارشيفية
ارشيفية
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قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، حجز سائق سيارة 24 ساعة علي ذمة التحقيقات لحين ورود التحريات حول اتهامه بدهس شخصين والتسبب في إصابتهما أعلي الطريق الأوسطي بمنطقة البدرشين، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسؤالهم حول تفاصيل الواقعة وإجراء تحليل مخدرات للسائق المتهم.

وتلقى رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارة بأشخاص أعلي الطريق الأوسطي بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بشخصين مما تسبب في إصابتهما. جري نقل المصابين إلى مستشفى البدرشين المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

حجز سائق سيارة دهس شخصين البدرشين الحالة الصحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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